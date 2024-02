Stand: 17.02.2024 16:14 Uhr Regionalliga Nord: Sieglos-Serie von Spelle-Venhaus hält an

Die Sieglos-Serie des SC Spelle-Venhaus in der Fußball-Regionalliga Nord hält an. Das Tabellenschlusslicht verlor am Sonnabend bei Blau-Weiß Lohne mit 1:3 (0:1) und wartet nun bereits seit zehn Partien auf einen dreifachen Punktgewinn. Thorsten Tönnies (43.) und Jannik Zahmel (59., 85.) waren für Lohne erfolgreich, Timo Nichau traf für die Gäste (80.). Ergebnisse und Tabelle | 17.02.2024 16:13