Stand: 25.02.2023 17:11 Uhr Regionalliga Nord: Siege für Havelse und Drochtersen/Assel

In der Fußball-Regionalliga Nord hat die SV Drochtersen/Assel am Sonnabend einen deutlichen Auswärtssieg eingefahren. Beim Tabellenschlusslicht Kickers Emden gewannen die Gäste mit 4:1 (2:0). Der TSV Havelse setzte sich im Heimspiel gegen die Holstein Kiel II mit 2:0 (0:0) durch. Am Freitagabend kam Tabellenführer VfB Lübeck nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Stadtrivale Phönix Lübeck hinaus. | 25.02.2023 17:11