Stand: 03.04.2024 21:06 Uhr Regionalliga Nord: SV Meppen nur remis beim HSV II

In der Fußball-Regionalliga Nord ist der SV Meppen am Mittwochabend in einer Nachholpartie vom 15. Spieltag nicht über ein 0:0 beim Hamburger SV II gekommen. Die Emsländer kletterten durch das Remis zwar auf den zweiten Tabellenplatz. Der nun einen Punkt dahinter liegende Dritte Phönix Lübeck ist gegenüber dem SVM aber noch mit drei Partien im Rückstand. Ergebnisse und Tabelle | 03.04.2024 21:04