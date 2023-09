Stand: 22.09.2023 21:18 Uhr Regionalliga Nord: SV Meppen feiert Heimsieg gegen Lohne

Drittliga-Absteiger SV Meppen hat am sechsten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord zu Hause den so stark gestarteten TuS BW Lohne niedergerungen. Die Emsländer setzten sich am Freitagabend mit 3:2 (2:1) gegen den Tabellenzweiten durch. Daniel Benke erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer. Ergebnisse und Tabelle | 22.09.2023 21:16