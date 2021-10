Stand: 01.10.2021 21:59 Uhr Regionalliga Nord: Remis im Lübecker Derby

Die SC Weiche Flensburg hat in der Fußball-Regionalliga Nord den Sprung an die Tabellenspitze der Nord-Staffel verpasst. Gegen die SV Drochtersen/Assel kamen die Schleswig-Holsteiner am Freitagabend nur zu einem 0:0 und bleiben Zweiter, einen Punkt hinter Spitzenreiter Teutonia. Eine Punkteteilung gab es auch im Lübecker Derby zwischen dem VfB und Phönix. Cemal Sezer und Mirko Boland trafen für die Gastgeber, Kubilay Büyükdemir und Kenny Korup glichen für den Aufsteiger aus. | 01.10.2021 21:59