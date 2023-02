Stand: 01.02.2023 21:26 Uhr Regionalliga Nord: Phönix Lübeck siegt bei Werder II

Der 1. FC Phönix Lübeck hat sich in der Fußball-Regionalliga Nord auf den sechsten Tabellenplatz verbessert. Die Schleswig-Holsteiner setzten sich in einem Nachholspiel am Mittwochabend bei Werder Bremen II mit 2:1 (1:0) durch. Michael Kobert (6.) und Mateusz Ciapa (47.) waren für die Lübecker erfolgreich, für den Tabellenzehnten aus Bremen traf Jannic Ehlers (88.). | 01.02.2023 21:26