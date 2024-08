Stand: 03.08.2024 12:21 Uhr Regionalliga-Nord: Phönix Lübeck gegen VfB Oldenburg vorverlegt

In der Fußball-Regionalliga Nord ist das Heimspiel des 1. FC Phönix Lübeck gegen den VfB Oldenburg auf Anordnung der Polizei vorverlegt worden. Die Begegnung im Stadion Buniamshof findet nicht am Sonntag, 11. August, sondern bereits am Sonnabend, 10. August, um 15 Uhr statt. Ergebnisse | 03.08.2024 11:58