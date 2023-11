Stand: 05.11.2023 17:07 Uhr Regionalliga Nord: Phönix Lübeck feiert siebten Sieg in Folge

Phönix Lübeck schwimmt in der Fußball-Regionalliga Nord weiter auf einer Erfolgswelle. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Sonntagnachmittag bei der SV Drochtersen/Assel mit 2:1 (1:1) und feierten ihren sieben Sieg in Folge. Leander Fritzsche (23.) und Haris Hyseni (Elfmeter, 75.) waren für die Gäste erfolgreich, Matti Steinmann war zwischenzeitlich per Strafstoß der Ausgleich gelungen (36.). Ergebnisse und Tabelle | 05.11.2023 17:07