Stand: 27.10.2024 15:56 Uhr Regionalliga Nord: Phönix Lübeck demontiert Teutonia

Phönix Lübeck hat in der Fußball-Regionalliga Nord einen furiosen Auswärtssieg gefeiert und die Serie von drei sieglosen Spieln in Folge beendet. Bei Teutonia Ottensen gewannen die Schleswig-Holsteiner am Sonntag mit 9:1 (3:0). Jonathan Stöver glänzte dabei mit vier Treffern. Tabellenführer TSV Havelse musste sich überraschend BW Lohne mit 2:3 (0:1) geschlagen geben. Ergebnisse und Tabelle | 27.10.2024 15:56