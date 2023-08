Stand: 19.08.2023 17:08 Uhr Regionalliga Nord: Ottensen holt dritten Sieg

In der Fußball-Regionalliga Nord hat Teutonia Ottensen den dritten Sieg im dritten Spiel geholt. Die Hamburger gewannen 2:1 (2:0) gegen den SC Spelle-Venhaus. Es trafen Ole Wohlers und Affamefuna Michael Ifeadigo für Teutonia und Jip Kemna für den SC. Trotz eines Spiels weniger steht Ottensen mit neun Punkten und 10:1 Toren an der Tabellenspitze. Die zweite Mannschaft von Hannover 96 besiegte den TSV Havelse nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (0:1). Julius Langfeld und Jannik Oltrogge hatten für den TSV getroffen, ehe Thaddäus Monjuh Momuluh sowie Lars Gindorf mit zwei Treffern das Spiel drehten. Für die Mannschaft von Trainer Daniel Stendel war es der dritte Sieg in Serie, sie steht auf Platz zwei. | 19.08.2023 17:08