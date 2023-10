Stand: 08.10.2023 16:57 Uhr Regionalliga Nord: Oldenburg gelingt Befreiungsschlag

Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg ist in derRegionalliga Nord ein Befreiungsschlag gelungen. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag mit 2:0 (0:0) beim Bremer SV. Max Wegner per Strafstoß (79.) und Louis Hajdinaj (85.) erzielten die späten Treffer zum Sieg, der die Mannschaft ins Mittelfeld der Tabelle hob. Für den VfB war es erst der dritte Saisonerfolg im elften Spiel. | 08.10.2023 17:02