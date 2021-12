Stand: 05.12.2021 18:13 Uhr Regionalliga Nord: Norderstedt - HSV II 1:1, Lübeck gewinnt

In der Fußball-Regionalliga-Nord haben sich Eintracht Norderstedt und der HSV II am Sonntag 1:1 getrennt. Evans Nyarko hatte die Hausherren in Führung geschossen, ehe die später besseren Hanseaten durch Dennis Duah ausglichen. Derweil feierte der VfB Lübeck einen 3:0-Sieg bei Teutonia 05. Mirko Boland (2) und Malek Fakhro sorgten für die Tore. Ergebnisse/Tabelle | 05.12.2021 18:00