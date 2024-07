Stand: 27.07.2024 16:48 Uhr Regionalliga Nord: Meppen und Flensburg mit Remis

Der SV Meppen ist mit einem Remis in die neue Saison in der Fußball-Regionalliga Nord gestartet. Gegen den SC Weiche Flensburg 08 kamen die Emsländer am Sonnabend nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Die Gästeführung durch Randy Manu Gyamenah (69.) glich Daniel Haritonov kurz vor dem Abpfiff (88.) aus. Am Freitagabend hatte Drittliga-Absteiger VfB Lübeck die Spielzeit mit einem 2:1 (1:1) gegen Aufsteiger SV Todesfelde eröffnet. Ergebnisse und Tabelle | 27.07.2022 16:46