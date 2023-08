Stand: 27.08.2023 16:24 Uhr Regionalliga Nord: Norderstedt kassiert erste Niederlage

Die Fußballer von Eintracht Norderstedt haben am vierten Spieltag in der Regionalliga Nord die erste Saisonniederlage kassiert. Sie unterlagen Holstein Kiel II mit 2:4 (1:3). Überragender Mann bei den Schleswig-Holsteinern war Stanislav Fehler, der in der ersten Hälfte dreimal traf (4., 20., 41.). Den vierten Holstein-Treffer erzielte Laurynas Kulikas (69.). Für die Eintracht trafen Nick Gutmann (38.) und Kevin Prinz von Anhalt (90.+2). Kiel schob sich mit dem vierten Sieg im vierten Spiel auf den dritten Platz vor, Norderstedt rutschte auf Rang fünf ab. Phönix Lübeck, neuer Tabellenzweiter, besiegte St. Pauli II mit 2:1 (0:0), zudem trennten sich der TSV Havelse und der SSV Jeddeloh II 1:1 (1:1) und | 27.08.2023 16:23