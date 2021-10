Stand: 31.10.2021 17:48 Uhr Regionalliga Nord: Lübeck schlägt Altona - Norderstedt FC St. Pauli II

In der Regionalliga Nord hat sich am Sonntag der VfB Lübeck bei Tabellenschlusslicht Altona 93 mit 3:0 durchgesetzt. Vor 850 Fans, die Lübecker Anhänger waren aus Protest gegen die Einstufung der Partie als Sicherheitsspiel zu Hause geblieben, erzielten Vjekoslav Taritas, Nathaniel Amamoo per Handelfmeter und Malek Fakhro die Treffer. Eintracht Norderstedt gewann durch einen Treffer von Jan Lüneburg mit 1:0 gegen die zweite Mannschaft des FC St. Pauli, die von vier Profis unterstützt wurde. Ergebnisse/Tabelle | 31.10.2021 17:45