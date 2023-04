Stand: 10.04.2023 17:14 Uhr Regionalliga Nord: Lohne gewinnt Kellerduell in Delmenhorst

Die Fußballer von Blau-Weiß Lohne haben im Abstiegskampf der Regionalliga Nord einen wichtigen Erfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Uwe Möhrle setzte sich am Montagnachmittag beim Tabellenvorletzten Atlas Delmenhorst mit 2:1 (1:0) durch und verbesserte sich auf den zwölften Platz, der am Saisonende in jedem Fall zum Ligaverbleib reichen wird. Thorsten Tönnies (22.) und Jannik Zahmel (75.) waren für Lohne erfolgreich, Marco Stefandl hatte zwischenzeitlich für Delmenhorst ausgeglichen (62.). Keinen Sieger gab es in einem weiteren Kellerduell. Der BSV Rehden und Eintracht Hildesheim trennten sich 2:2 (1:1). Ergebnisse und Tabelle | 10.04.2023 17:13