Stand: 28.08.2021 16:55 Uhr Regionalliga Nord: Kiel II siegt bei Phönix Lübeck

Die U23 von Holstein Kiel hat in der Regionalliga Nord den zweiten Saisonsieg eingefahren. Bei Phönix Lübeck gab es am Sonnabend einen 3:2 (2:0)-Erfolg. Dominique Ndure, Laurynas Kulikas und Kasra Ghawilu trafen für die "Störche", Fabian Graudenz und Yassine Bouchama für Lübeck. Der FC Oberneuland sicherte sich ebenfalls einen Auswärtssieg. Beim 3:2 (1:2) in Rehden schnürte Ebrima Jobe einen Dreierpack. Die BSV-Tore erzielten Michael Seaton und Kamer Krasniqi. | 28.08.2021 16:55