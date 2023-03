Stand: 24.03.2023 13:21 Uhr Regionalliga Nord: Kickers Emden - Holstein Kiel II fällt aus

Das für Sonnabend (14 Uhr) angesetzte Heimspiel von Kickers Emden in der Regionalliga Nord gegen Holstein Kiel II fällt aus. Wie der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) am Freitag mitteilte, ist der Platz in Emden unbespielbar. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.