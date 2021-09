Stand: 18.09.2021 18:51 Uhr Regionalliga Nord: Holstein II verteidigt Tabellenführung

Die U23 von Holstein Kiel hat in der Fußball-Regionalliga Nord den ersten Tabellenplatz verteidigt. Die Schleswig-Holsteiner setzten sich in der Nord-Gruppe mit 2:0 (1:0) beim FC St. Pauli II durch und blieben so vor dem FC Teutonia Ottensen, der 1:0 (0:0) beim VfB Lübeck siegte. In der Süd-Gruppe feierte der FC Oberneuland mit dem 2:1 (1:1) gegen den Lüneburger SK Hansa seinen zweiten Saisonsieg und schob sich in der Tabelle weiter nach vorne. | 18.09.2021 18:29