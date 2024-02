Stand: 28.02.2024 09:16 Uhr Regionalliga Nord: Höhn neuer Trainer von Teutonia 05

Der FC Teutonia 05 geht mit einem veränderten Trainerteam in die letzte Phase der Saison in der Fußball-Regionalliga Nord und trennt sich mit sofortiger Wirkung vom bisherigen Cheftrainer Dominik Glawogger. Immanuel Höhn wird neuer Cheftrainer der Kreuzkirchler und wird gemeinsam mit Andre Trulsen und Nils Segelken das Trainerteam bilden. Der 32-Jährige ist Inhaber der DFB B+ Lizenz und wird schon am Mittwoch gegen Phönix Lübeck auf der Bank sitzen. | 28.02.2022 08:14