Regionalliga Nord: Heimniederlage für HSV II

Die Zweitvertretung des Hamburger SV hat in der Fußball-Regionaliga Nord den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Die Hanseaten verloren am Dienstagabend ihr Heimspiel gegen den SV Drochtersen/Assel mit 0:2 (0:1). Nico von der Reith (32.) und Alexander Neumann (76.) trafen für die Gäste. | 06.10.2020 21:37