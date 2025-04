Stand: 06.04.2025 16:17 Uhr Regionalliga Nord: Havelse vergibt ersten Matchball

Spitzenreiter TSV Havelse hat die erste Chance vergeben, vorzeitig den Meistertitel in der Fußball-Regionalliga Nord sicherzustellen. Die Niedersachsen unterlagen am Sonntag bei Eintracht Norderstedt mit 0:2 (0:1). Der Vorsprung auf Verfolger SV Drochtersen/Assel beträgt aber fünf Spieltage vor Saisonende weiterhin komfortable 13 Punkte. Mit einem Sieg am kommenden Sonntag gegen Teutonia Ottensen ist Havelse Tabellenplatz eins nicht mehr zu nehmen. | 06.04.2025 16:15