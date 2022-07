Stand: 31.07.2022 16:14 Uhr Regionalliga Nord: Havelse startet mit Remis

Drittliga-Absteiger TSV Havelse ist mit einem Remis in die neue Saison in der Fußball-Regionalliga Nord gestartet. Bei Eintracht Norderstedt spielten die Garbsener am Sonntag 0:0. Der FC St. Pauli II gewann bei Phönix Lübeck mit 3:1 (0:0). Franz Roggow, Serhat Imsak und Robin Müller drehten mit ihren Toren die Lübecker Fhrung durch Haris Hyseni. | 31.07.2022 16:14