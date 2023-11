Stand: 18.11.2023 16:08 Uhr Regionalliga Nord: Hannover II Spitzenreiter

Die U23 von Hannover 96 hat vorläufig die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Nord übernommen. Die Niedersachsen setzten sich mit 2:1 (1:1) gegen den FC St. Pauli II durch und schoben sich damit an Holstein Kiel II vorbei, die erst am Sonntag bei Schlusslicht Kilia Kiel antreten. Phönix Lübeck bleibt nach einem 5:0 (1:0) beim Bremer SV Dritter mit einem Punkt Rückstand, hat aber zwei Spiele weniger bestritten als Hannover. | 18.11.2023 16:07