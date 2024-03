Stand: 10.03.2024 16:26 Uhr Regionalliga Nord: Hannover 96 siegt, Meppen patzt

Die U23 des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 hat durch einen 3:1 (2:1)-Erfolg bei Eintracht Norderstedt einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft in der Regionalliga Nord gemacht. Der Tabellenführer baute seinen Vorsprung auf die Verfolger Phönix Lübeck (2:2 bei Kilia Kiel) und dem SV Meppen (3:4 gegen den FC St. Pauli II) auf jeweils neun Punkte aus. Die aktuell auf Rang zwei platzierte U23 von Holstein Kiel, die 3:0 beim SC Spelle-Venhaus gewann, bleibt den Niedersachsen zwar auf den Fersen. Die KSV hat jedoch anders als 96 keine Drittliga-Lizenz für ihre Nachwuchsmannschaft beantragt. Der Meister der Nordstaffel hat über die Relegation die Chance, in den Profifußball aufzusteigen. Ergebnisse und Tabelle | 10.03.2024 16:25