Stand: 02.11.2021 21:11 Uhr Regionalliga Nord: HSV II siegt bei Phönix Lübeck

Die U23 des Hamburger SV hat sich in der Fußball-Regionalliga Nord mit 3:2 (1:2) bei Phönix Lübeck durchgesetzt. Profi-Leihgabe Anssi Suhonen mit einem Doppelpack und Moses Otuali trafen für die Hanseaten, Morten Knudsen und Haris Hyseni hatten zuvor den Aufsteiger zweimal in Führung geschossen. Siegtorschütze Otuali sah in der Nachspielzeit die Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels. | 02.11.2021 21:09