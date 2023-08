Stand: 12.08.2023 18:25 Uhr Regionalliga Nord: HSV II gibt Sieg aus der Hand

Die U23 des Hamburger SV ist in der Regionalliga Nord am Sonnabend gegen Drochtersen/Assel nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen. Die HSV-Führung durch Jesse Kilo glich Felix Schmiederer aus. Phönix Lübeck holte mit einem Kantersieg gegen Jeddeloh II den ersten Saisonsieg – beim 7:0 (3:0) traf Vjekoslav Taritas doppelt. Der Bremer SV setzte sich dank eines Tores von Herdi Bernard Boloko Bukusu mit 1:0 (0:0) beim SV Meppen durch. Am Freitag hatte Topfavorit VfB Oldenburg 0:2 (0:2) in Havelse verloren. Am Sonntag spielt Spelle-Venhaus gegen St. Pauli II. Das Spitzenspiel Eintracht Norderstedt gegen Teutonia ist aufgrund des Ottensener Pokalauftritts gegen Bayer Leverkusen auf den 6. September verschoben. | 12.08.2023 18:25