Stand: 31.03.2024 16:33 Uhr Regionalliga Nord: HSV II gewinnt Stadtderby gegen FC St. Pauli II

In der Fußball-Regionalliga Nord hat der HSV II am Ostersonntag das Stadtderby gegen den FC St. Pauli II mit 2:0 (0:0) für sich entschieden. Damit blieb die U21 des HSV unter den Augen von Horst Hrubesch auch im neunten Duell in Folge mit den Braun-Weißen ohne Niederlage. In einem weiteren Spiel gewann der TSV Havelse mit 2:1 (1:0) beim VfB Oldenburg. Ergebnisse und Tabelle | 31.03.2024 16:32