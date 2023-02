Stand: 18.02.2023 16:55 Uhr Regionalliga Nord: FC Teutonia 05 gewinnt gegen Werder Bremen II

Fußball-Regionalligist FC Teutonia 05 hat das Nordduell bei der Zweiten von Werder Bremen mit 2:1 (2:1) gewonnen. Das Team von David Bergner drehte dabei einen frühen 0:1-Rückstand am Ende noch in einen Sieg. Mikail Polat hatte Werder nach sechs Minuten in Führung gebracht, Max Brandt (36.) und Fabian Istefo (44.) trafen für die Hamburger. Teutonia überholt Werder durch den Sieg in der Tabelle und steht jetzt auf Rang fünf, Bremen ist mit 33 Punkten Sechster. | 18.02.2023 16:50