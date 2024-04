Stand: 10.04.2024 20:48 Uhr Regionalliga Nord: ETV Hamburg schlägt Phönix Lübeck

Fußball-Regionalligist ETV Hamburg ist am Mittwochabend der vierte Sieg der Saison gelungen. Der Tabellen-16. gewann beim Dritten Phönix Lübeck trotz eines frühen Rückstandes mit 2:1 (1:1). Hyseni hatte die Gastgeber per Strafstoß in Führung gebracht, die Hamburger aber drehten durch einen Treffer von Schütt und ein Eigentor von Lübecks Ntika die Partie. In einer weiteren Begegnung trennten sich die zweite Mannschaft des HSV und Teutonia-Ottensen mit 2:2 (1:1). Zudem unterlag Jeddeloh II gegen Havelse 0:4 (0:2). Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nord. | 10.04.2024 20:48