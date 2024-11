Stand: 29.11.2024 16:30 Uhr Regionalliga Nord: Bremer SV muss Spiel gegen Drochtersen/Assel absagen

Der Bremer SV kann die SV Drochtersen/Assel am Sonntag nicht zum Heimspiel in der Fußball-Regionalliga Nord empfangen. Wie der abstiegsbedrohte Club am Freitag mitteilte, ist der Platz unbespielbar, sodass die Partie abgesagt werden musste. Ergebnisse und Tabelle | 29.11.2024 16:29