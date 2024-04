Stand: 14.04.2024 17:10 Uhr Regionalliga Nord: Bremer SV besiegt Spitzenreiter Hannover 96 II

Hannover 96 II, Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga Nord, hat am 29. Spieltag überraschend etwas von seinem großen Vorsprung eingebüßt. Die Niedersachsen unterlagen am Sonntag beim Bremer SV mit 0:1 (0:1). Da der SV Meppen schon am Sonnabend zu Hause mit 4:1 gegen den TSV Havelse gewonnen hatte, liegen die kleinen "Roten" nun in der Tabelle nur noch sieben Punkte vor den Emsländern. Der Tabellendritte Phönix Lübeck kam am Sonntag nicht über ein 1:1 (0:0) beim HSV II hinaus. In der Fußball-Regionalliga Nordost feierte Hansa Rostock II durch ein 2:1 (1:0) gegen den SV Babelsberg 03 den zweiten Sieg in Folge. | 14.04.2024 17:09