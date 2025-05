Stand: 10.05.2025 18:55 Uhr Regionalliga Nord: Aufsteiger SV Todesfelde wieder abgestiegen

Der Bremer SV hat in der Fußball-Regionalliga Nord den Abstiegsgipfel beim SV Todesfelde für sich entschieden und den Aufsteiger zurück in die Oberliga geschossen. Matchwinner beim 4:1 (3:0)-Erfolg der Bremer war Muzaffer Can Degirmenci, der in der ersten Hälfte drei Treffer erzielte. Der BSV hat durch den Rückzug von Teutonia Ottensen Rang 15 sicher, muss aber weiter zittern: Da Hannover 96 II aus der 3. Liga absteigt, muss eigentlich auch der 15. zurück in die Oberliga. Allerdings nur, wenn Regionalliga-Meister TSV Havelse seinerseits den Gang in die 3. Liga verpasst. Ergebnisse und Tabelle | 10.05.2025 18:54