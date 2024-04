Stand: 20.04.2024 16:21 Uhr Regionalliga Nord: 1. FC Phönix Lübeck bleibt im Aufstiegsrennen

Nach dem SV Meppen am Freitagabend (3:0 gegen den SC Spelle-Venhaus) ist am Sonnabend auch der Tabellendritte 1. FC Phönix Lübeck am 30. Spieltag näher an Spitzenreiter Hannover 96 II herangerückt. Die Schleswig-Holsteiner gewannen mit 4:2 (2:2) gegen Eintracht Norderstedt. 96 II empfängt am Sonntag (12 Uhr) den VfB Oldenburg. Nach diesem Spieltag ist Phönix sowohl gegenüber Hannover II als auch Meppen noch mit zwei Partien im Rückstand. Der TSV Havelse gewann zudem mit 1:0 (0:0) gegen den SC Weiche Flensburg 08. Ergebnisse und Tabelle | 20.04.2024 16:08