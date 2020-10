Stand: 03.10.2020 10:42 Uhr Regionalliga: Niederlagen für Flensburg und Havelse

Der SC Weiche Flensburg hat in der Fußball-Regionalliga Nord am sechsten Spieltag zum ersten Mal Feder gelassen. Der Spitzenreiter der Gruppe Nord unterlag der U21 des Hamburger SV am Freitagabend im Heimspiel mit 1:2 (0:0). Zwar gingen die Flensburger durch einen Treffer von Torge Paetow (60.) in Führung. Die Gäste drehten jedoch noch die Partie, Moritz Kwarteng war zweimal per Strafstoß erfolgreich (79., 88.). Auch in der Gruppe Süd kassierte der Tabellenführer eine Niederlage. Der TSV Havelse verlor beim BSV Rehden mit 1:2 (1:0). Ergebnisse und Tabelle | 03.10.2020 10:35