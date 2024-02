Stand: 07.02.2024 22:34 Uhr Regionalliga: Meppen bezwingt Oldenburg vor Rekordkulisse

Vor einer Saison-Rekordkulisse hat der SV Meppen seinen Weg an die Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga Nord fortgesetzt. Die Emsländer kamen am Mittwochabend vor etwa 8.500 Zuschauern gegen den VfB Oldenburg zu einem 3:2 (1:2). Durch den Erfolg rückten sie bis auf einen Zähler an Tabellenführer Hannover II heran. Am 18. Februar kommt es in der Landeshauptstadt zum Topduell des Ersten gegen den Zweiten. Christopher Schepp (4.), Marek Janssen (60.) und Bruno Soares (81.) trafen für Meppen, Rafael Brand (19.) und Drilon Demaj (32.) für die Oldenburger. | 07.02.2022 22:34