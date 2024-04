Stand: 26.04.2024 22:25 Uhr Regionalliga: Hannover II souverän, Hansa Rostock II besiegt BFC Dynamo

Hannover 96 II hat am 31. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord durch ein souveränes 3:0 (2:0) beim Tabellenletzten SC Spelle-Venhaus seine Spitzenposition gefestigt. Ebenfalls am Freitagabend siegte Verfolger SV Meppen mit 1:0 (0:0) beim SC Weiche Flensburg 08. In der Fußball-Regionalliga Nordost gewann der Tabellenvorletzte FC Hansa Rostock überraschend mit 3:2 (1:1) und half so auch dem Greifswalder FC im Kampf um die Meisterschaft. | 26.04.2024 22:20