Stand: 24.02.2024 18:24 Uhr Regionalliga: Hannover II patzt gegen Flensburg, Hansa II verliert

Tabellenführer Hannover 96 II hat in der Fußball-Regionalliga Nord zwei Punkte liegen gelassen. Im Heimspiel gegen den SC Weiche Flensburg 08 kamen die Niedersachsen nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Verfolger Holstein Kiel II gewann beim FC Teutonia Ottensen mit 1:0 (0:0) und rückte bis auf vier Punkte an Hannover heran. Phönix Lübeck setzte sich mit 3:1 (0:1) gegen BW Lohne durch, der SV Meppen gewann 3:0 (2:0) gegen den SSV Jeddeloh II. In der Regionalliga Nordost verlor Hansa Rostock II 0:1 (0:1) gegen den FSV Zwickau und bleibt weiter abgeschlagenes Schlusslicht. | 24.02.2022 18:25