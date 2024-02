Stand: 10.02.2024 18:36 Uhr Regionalliga: Greifswald siegt in Babelsberg, Remis in Kiel

Spitzenreiter Greifswalder FC hat in der Fußball-Regionalliga Nordost wenige Tage nach der ersten Saisonniederlage wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Soufian Benyamina sorgte am Sonnabend mit seinem Treffer für den 1:0 (1:0)-Erfolg beim SV Babelsberg 03. In der Regionalliga Nord trennten sich Kilia Kiel und der SSC Jeddeloh II 1:1 (0:0). | 10.02.2024 18:36