Stand: 20.09.2020 10:12 Uhr

Regionalliga Nord: Flensburg und Oldenburg vorn

Der SC Weiche Flensburg hat in der Fußball-Regionalliga Nord die alleinige Tabellenführung in der Gruppe Nord übernommen. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Sonntag ihre Auswärtspartie bem FC St. Pauli II mit 4:0 (0:0). Verfolger FC Teutonia Ottensen hatte am Sonnabend beim Stadtrivalen Hamburger SV II ein 2:2 (0:1) geholt. In der Gruppe Süd bleibt der VfB Oldenburg an der Spitze. Die Niedersachsen spielten beim TSV Havelse 1:1 (1:1). Ergebnisse und Tabelle | 20.09.2020 16:27