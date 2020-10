Stand: 18.10.2020 15:20 Uhr Regionalliga: Flensburg bleibt Tabellenführer

In der Fußball-Regionalliga Nord hat der SC Weiche Flensburg 08 seine Tabellenführung in der Gruppe Nord ausgebaut. Die Schleswig-Holsteiner siegten beim Lüneburger SK Hansa mit 2:1 (0:1). Verfolger FC Teutonia Ottensen verlor gleichzeitig sein Heimspiel gegen den nun punktgleichen FC Eintracht Norderstedt mit 1:2 (1:1). Holstein Kiel II bezwang zu Hause die SV Drochtersen/Assel mit 3:1 (0:0). In der Gruppe Süd feierte der HSC Hannover im Tabellenkeller ein Erfolgserlebnis und gewann beim VfV Hildesheim mit 4:2 (1:1). Ergebnisse und Tabelle | 18.10.2020 17:16