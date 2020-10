Stand: 11.10.2020 16:06 Uhr Regionalliga: Erste Niederlage für Teutonia 05

In der Fußball-Regionalliga hat der bisherige Überraschungs-Tabellenführer FC Teutonia 05 Ottensen seine erste Saisonniederlage kassiert. Die Hamburger unterlagen am Sonntag im Heimspiel dem FC St. Pauli II klar mit 0:3 (0:2). Neuer Spitzenreiter in der Gruppe Nord ist der SC Weiche Flensburg 08, der bereits am Sonnabend gegen Holstein Kiel II mit 3:1 (0:0) erfolgreich war. In der Gruppe Süd bleibt Werder Bremen II nach einem 3:1 (1:0) beim VfB Oldenburg unbesiegt. Tabellenführer ist weiterhin der TSV Havelse, der beim VfV Hildesheim 06 1:1 (0:1) spielte. Ergebnisse und Tabelle | 11.10.2020 17:11