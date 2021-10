Stand: 14.10.2021 20:37 Uhr "Recken" verlieren knapp gegen die Füchse Berlin

Die TSV Hannover-Burgdorf hat in der Handball-Bundesliga eine Überraschung knapp verpasst. Die „Recken“ verloren am Donnerstag gegen die noch ungeschlagenen Füchse Berlin nach einer ausgeglichenen Partie mit 22:25 (12:13). Durch die Niederlage rutschten die Niedersachsen auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Hannover führte fast durchgängig in der zweiten Hälfte. Erst acht Minuten vor dem Ende glichen die Füchse aus, gingen anschließend in Führung und brachten den Vorsprung über die Zeit. | 14.10.2021 20:40