Stand: 01.03.2022 14:08 Uhr "Recken" verlängern mit Brozovic

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf und Ilija Brozovic haben den im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2025 verlängert. Der 30 Jahre alte Kreisläufer war 2017 vom THW Kiel zu den "Recken" gewechselt. Seitdem erzielte der Kroate in 144 Partien 351 Treffer. "Ilija ist ein sehr guter Typ, der für mich gerade in der Defensive den verlängerten Arm darstellt. Er ist spielintelligent und bringt die nötige Robustheit in unsere Mannschaft", erklärte Trainer Christian Prokop. | 01.03.2022 14:07