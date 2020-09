Stand: 23.09.2020 08:11 Uhr

"Recken" in Hannover plötzlich ohne Halle?

Gut eine Woche vor dem Start der neuen Saison in der Handball-Bundesliga droht der Streit zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem Halleneigentümer Günter Papenburg erneut zu eskalieren. Der Bau-Unternehmer ist der Auffassung, dass die "Recken" ihm nach der Austragung zahlreicher Heimspiele in seiner Arena noch rund 400.000 Euro an Nebenkosten schulden. Sollte es in dem Streit zu keiner Lösung kommen, drohte Papenburg nun im Gespräch mit der "Bild" an, die Halle nicht zur Verfügung zu stellen. | 23.09.2020 08:54