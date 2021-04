Stand: 07.04.2021 11:22 Uhr "Recken" dürfen Corona-Quarantäne beenden

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf dürfen ab Donnerstag ihre Quarantäne beenden und wieder gemeinsam trainieren. Alle Corona-Tests sind negativ ausgefallen. Am Sonnabend (20.30 Uhr) steht das Spiel gegen den THW Kiel auf dem Programm. "Jetzt müssen wir schauen, dass die Spieler der Herausforderung körperlich gewachsen sind. Es ist schon ein Wagnis, mit so wenig Vorlaufzeit in ein Bundesligaspiel zu gehen", sagte "Recken"-Sportchef Sven-Sören Christophersen dem "sportbuzzer". Die TSV hätte das Spiel nur absagen können, wenn die Hälfte ihres Kaders ausgefallen wäre. So fehlen aber nur die fünf vor knapp zwei Wochen positiv getesteten Spieler. Für sie endet die Quarantäne am Sonntag und Montag. | 07.04.2021 11:21