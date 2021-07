Stand: 26.07.2021 18:01 Uhr "Recken"-Trainingsauftakt ohne zwei Nationalspieler

Die TSV Hannover-Burgdorf hat am Montag mit der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Handball-Bundesliga begonnen. Neu-Coach Christian Prokop leitete erstmals das Training der "Recken". Der Ex-Bundestrainer beerbte bei den Niedersachsen Carlos Ortega, der zum FC Barcelona wechselte. Der Däne Johan Hansen und der Schwede Jonathan Edvardsson fehlten beim Trainingsauftakt, weil sie mit ihren Nationalmannschaften an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. | 26.07.2021 18:01