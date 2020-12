Stand: 19.12.2020 22:26 Uhr Rasta Vechta verpflichtet Nigerianer Iroegbu

Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat auf die Niederlagenserie in der BBL reagiert und den Nigerianer Ike Iroegbu verpflichtet. Der Aufbauspieler, der 2018/19 bereits für Science City Jena Bundesliga-Erfahrung gesammelt hatte, wird am Sonntagnachmittag in Vechta erwartet und soll dann alle von den Behörden angeordneten Quarantäne-Maßnahmen durchlaufen. Noch ohne Iroegbu verlor Vechta am Samstagabend beim 73:85 (30:52) in Ludwigsburg auch das siebte Saisonspiel. | 19.12.2020 22:26