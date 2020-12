Stand: 11.12.2020 20:40 Uhr Rasta Vechta verliert auch sechstes Saisonspiel

Rasta Vechta wartet in der Basketball-Bundesliga (BBL) auch nach seinem sechsten Saisonspiel auf das erste Erfolgserlebnis. Die Niedersachsen unterlagen am Freitagabend den Baskets Bonn mit 69:80 (43:40). Center Dennis Clifford war mit 19 Punkten erfolgreichster Schütze des neuen Tabellenschlusslichts. Für Bonn, das seinen ersten Sieg in dieser Serie feierte, traf Xavier Pollard (14 Zähler) am häufigsten.