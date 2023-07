Stand: 21.07.2023 18:02 Uhr Rasta Vechta holt Profi mit NBA-Erfahrung

Aufsteiger Rasta Vechta hat den NBA-erfahrenen Basketball-Profi Wes Iwundu in die deutsche Bundesliga geholt. Der 28-jährige Amerikaner unterschrieb in Vechta einen Einjahresvertrag. Für Orlando Magic, die Dallas Mavericks und die Atlanta Hawks bestritt Iwundu insgesamt 236 Spiele in der besten Liga der Welt. Vechta ist seine erste Auslandsstation. "Es ist wahrlich nicht leicht, in die NBA zu kommen und sich dort zu behaupten. Jetzt will er etwas Neues ausprobieren und hier performen", sagte Rasta-Trainer Ty Harrelson. | 21.07.2023 18:00